Армия РФ пошла в наступление с техникой на Курщине, перемещаются по ночам: детали

Российские военные снова проводят наступательные действия в Курской области страны-агрессора России.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что российские войска применяют технику, а передвигаться пытаются ночью.

"Враг снова проводит наступательные действия на Курщине. Применяет технику, перемещаться пытается активно ночью", - рассказал Коваленко.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что российские войска недавно продвинулись в пределах украинского главного выступления в Курской области, в частности, в Глушковском районе.

Аналитики ISW отмечают, что, согласно опубликованным 13 ноября геолокационным кадрам, украинские военные отражают механизированный штурм российской армии размером в взвод к югу от Зеленого Пути. Отмечается, что войска страны-агрессора РФ продвинулись в этом районе.

В то же время в ISW сообщают, что на геолокационных кадрах за 14 ноября видно, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады нанесли механизированные удары вблизи Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины и продвигались вперед к южной части Новой Сорочины.

Ранее в Forbes отмечали, что ВСУ нанесли армии РФ серьезный ущерб на Курщине. Армия РФ пошла в наступление в Курской области, чтобы вернуть под свой контроль захваченные украинскими военными территории. Однако за последнюю неделю российские войска понесли колоссальные потери.

Также ранее Главред сообщал, что в Forbes назвали главную проблему россиян на Курщине. Российские командиры в Курске готовят свои войска к тактическим неудачам.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко отмечал, что ВСУ стабилизировали ситуацию на Курщине. По его словам, сейчас ситуация в Курской области стабильная, однако российская армия все еще имеет ресурсы для возможных наступательных попыток.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.