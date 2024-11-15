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Армия РФ пошла в наступление с техникой на Курщине, перемещаются по ночам: детали

Алёна Воронина
15 ноября 2024, 10:02
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Военные страны-агрессора России проводят наступательные действия, используя технику, а передвигаться стараются ночью.
Российские военные, Курськая область рф
Армия РФ пошла в наступление на Курщине/ коллаж: Главред, фото: минобороны рф, скрин карта DeepState

Российские военные снова проводят наступательные действия в Курской области страны-агрессора России.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что российские войска применяют технику, а передвигаться пытаются ночью.

"Враг снова проводит наступательные действия на Курщине. Применяет технику, перемещаться пытается активно ночью", - рассказал Коваленко.

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В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что российские войска недавно продвинулись в пределах украинского главного выступления в Курской области, в частности, в Глушковском районе.

Аналитики ISW отмечают, что, согласно опубликованным 13 ноября геолокационным кадрам, украинские военные отражают механизированный штурм российской армии размером в взвод к югу от Зеленого Пути. Отмечается, что войска страны-агрессора РФ продвинулись в этом районе.

В то же время в ISW сообщают, что на геолокационных кадрах за 14 ноября видно, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады нанесли механизированные удары вблизи Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины и продвигались вперед к южной части Новой Сорочины.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в Forbes отмечали, что ВСУ нанесли армии РФ серьезный ущерб на Курщине. Армия РФ пошла в наступление в Курской области, чтобы вернуть под свой контроль захваченные украинскими военными территории. Однако за последнюю неделю российские войска понесли колоссальные потери.

Также ранее Главред сообщал, что в Forbes назвали главную проблему россиян на Курщине. Российские командиры в Курске готовят свои войска к тактическим неудачам.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко отмечал, что ВСУ стабилизировали ситуацию на Курщине. По его словам, сейчас ситуация в Курской области стабильная, однако российская армия все еще имеет ресурсы для возможных наступательных попыток.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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