Суд избрал "троещинскому маньяку" меру пресечения

Троещинский маньяк / facebook.com/UA.KyivPolice

На столичном районе Троещина задержали мужчину, совершившего несколько нападений на местных жителей. Один из пострадавших умер, не дождавшись помощи.

В пятницу, 18 октября, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому. Согласно решение суда, мужчину поместили в психиатрическое учреждение.

"Подозреваемому в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что действия подозреваемого квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по части 1 статьи 121 "Умышленное тяжелое телесное повреждение" и части 4 статьи 296 "Хулиганство".

Правоохранители продолжают досудебное следствие, в рамках которого проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Напомним, что ранее в Киеве на границе Днепровского и Деснянского районов орудовал маньяк. Злоумышленник с ножом вечером нападал на мужчин.