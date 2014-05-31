В Донецке за сутки в больницы попали 5 человек: все с огнестрельными ранениями

За минувший день из огнестрельного оружия в Донецке были ранены пять человек.
В Донецке за минувшие сутки пять человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
47-летний мужчина со сквозным огнестрельным ранением плеча был доставлен в больницу Куйбышевского района. Проводится проверка.
В субботу в результате взрыва снаряда получила осколочные ранения глаза и передней брюшной стенки 53-летняя женщина, которая шла на рынок.
В Киевском районе в пятницу возле дворца культуры "Юность" у служебного входа неизвестный из неустановленного оружия дважды ранил предпринимателя и угнал его машину.
По предварительным данным, стреляли из травматического оружия. Сотрудниками Киевского райотдела милиции автомобиль потерпевшего был обнаружен в технически исправном состоянии и возвращен владельцу.
В субботу также были ранены молодые люди 24-х и 29-и – они госпитализированы с огнестрельными ранениями в области живота.
В милиции установили, что телесные повреждения были ими получены во время конфликта с 31-летним дончанином, которого они избили, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы тела и другие травмы, с которыми он был госпитализирован.
В связи с напряженной обстановкой в Донецке милиция попросила граждан быть максимально осторожными и бдительными и попросила их отказаться от поездок в район аэропорта – это опасно для жизни.
Тем временем, в сеть было выложено видео, снятое в 500 метрах от Донецкого аэропорта 30 мая.
Внимание! Видео не для слабонервных!