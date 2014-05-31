В Донецке за сутки в больницы попали 5 человек: все с огнестрельными ранениями

В Донецке за минувшие сутки пять человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

47-летний мужчина со сквозным огнестрельным ранением плеча был доставлен в больницу Куйбышевского района. Проводится проверка.

В субботу в результате взрыва снаряда получила осколочные ранения глаза и передней брюшной стенки 53-летняя женщина, которая шла на рынок.

В Киевском районе в пятницу возле дворца культуры "Юность" у служебного входа неизвестный из неустановленного оружия дважды ранил предпринимателя и угнал его машину.

По предварительным данным, стреляли из травматического оружия. Сотрудниками Киевского райотдела милиции автомобиль потерпевшего был обнаружен в технически исправном состоянии и возвращен владельцу.

В субботу также были ранены молодые люди 24-х и 29-и – они госпитализированы с огнестрельными ранениями в области живота.

В милиции установили, что телесные повреждения были ими получены во время конфликта с 31-летним дончанином, которого они избили, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы тела и другие травмы, с которыми он был госпитализирован.

В связи с напряженной обстановкой в Донецке милиция попросила граждан быть максимально осторожными и бдительными и попросила их отказаться от поездок в район аэропорта – это опасно для жизни.

Тем временем, в сеть было выложено видео, снятое в 500 метрах от Донецкого аэропорта 30 мая.

Внимание! Видео не для слабонервных!