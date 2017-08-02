Кабмин нашел деньги для повышения пенсий

Кабинет министров нашел 11 миллиардов гривен на повышение пенсий уже этой осенью. На это пойдут поступления с единого социального взноса, которые выросли после повышения зарплат. Осовременивание пенсий должно стать первым шагом пенсионной реформы.

Однако, для того, чтобы до конца года обеспечить выплатами всех пенсионеров — необходим еще миллиард, говорят в Минсоцполитики, сообщает сайт 24.

Если депутаты за него проголосуют, то украинские пенсионеры будут получать больше уже с 1-го октября. В правительстве обещают серьезный рост.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", повышение пенсий коснется тех, кто платил больше взносов в Пенсионный фонд Украины.

"Мы уже накопили 11 млрд, до конца года еще будет дополнительно. Эти средства, которые будут от единого взноса, это и есть тот источник, который будет для повышения пенсий",

— заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Он уточнил, что повышение пенсий особенно касается тех людей, которые вышли на пенсию 10—15 лет назад, поскольку размер их пенсий не повышался в течение долгого времени.

Как известно, Международный валютный фонд дал ключевые рекомендации Украине, среди которых проведение пенсионной реформы и введение оборота земель.

Напомним, с 1 мая в Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия, субсидии украинцам обещают пересчитать.