Озвучена явка избирателей во втором туре местных выборов

Явка по состоянию на 20:00 составила 29,3% / Фото: УНИАН

Во втором туре местных выборов на момент закрытия избирательных участков к 20:00 явка избирателей составила 29,3%.

"Интегрированная явка избирателей по данным Гражданской сети "Опора" по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%). Напомним, что явка 25 октября на это время была 36,88 по данным ЦИК и 35,9% по данным Опоры (погрешность 1,14%) 15 ноября явка была 23,9%", - на своей странице в Facebook написала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.