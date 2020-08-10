Астролог назвал опасную дату, когда Путин может напасть на Украину

Астролог убежден, что, если Путин пойдет в наступление, то целью будет не Херсон и не обеспечение Крыма водой, а вся Украина / Reuters

Предостережения о том, что Россия может затеять масштабное наступление на Украину после референдума, "обнулившего" президентские сроки Владимира Путина – не просто страшилки, а реальная угроза.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По мнению астролога, жить "хозяину Кремля" осталось недолго, а потому он способен на все.

"Путину осталось жить год-два максимум. Его высказывание, уже ставшее крылатым – "Мы попадем в рай", было неслучайным: Путин знал, что скоро уйдет из жизни. А звезды показывают однозначно, что его дни сочтены. Учитывая это, Путин способен на все, что угодно", – отметил Росс.

В частности, по словам астролога, Путин может решиться и на масштабное наступление на Украину.

"Он может встать не с той ноги 24 августа – и напасть на нашу страну. Самый опасный период для Украины – это дни в преддверии Дня независимости и непосредственно 24 августа. Может повториться такая же острая конфликтная ситуация, как в 2014 году: пока Порошенко принимал парад в Киеве, вся лучшая техника и войска были на Крещатике, Путин ввел российские войска на восток Украины", – предостерег Влад Росс.

По этой причине Росс настоятельно не рекомендует президенту Зеленскому проводить парады 24 августа, подчеркивая, что лучше максимум сил сосредоточить на востоке Украины.

Однако астролог убежден, что Путин не затеет военную операцию исключительно ради Херсона и обеспечения Крыма пресной водой.

Читайте такжеРоссийская армия в Крыму готова захватить Херсон - Юрий Касьянов"Это слишком мало для него. Вот если он будет видеть возможность захватить весь восток Украины, он может рискнуть. А на захват Херсона ради воды Путин не пойдет, ведь гораздо дешевле будет решить эту проблему любым другим путем, чем ввязываться в войну ради Херсонской области", – заверил Росс.

При этом он добавил, что цель Путина – это по-прежнему вся Украина или хотя бы вся ее восточная часть.

Кроме того, астролог отметил, что Путин "хочет дать под дых Западу".

"Он хочет отобрать Нарву – город в Эстонии, где живет большое количество русскоязычных людей – и посмотреть, как будет реагировать западный мир", – уточнил Влад Росс.

По его словам, такое развитие событий очень вероятно, и случиться это может именно осенью 2020-го.

"В данный момент Путина отвлекают выборы в Беларуси. Он не отказался от идеи ее захватить, аннексировать. И если там разразится майдан, он обязательно воспользуется ситуацией", – добавил астролог.

В этом случае, по прогнозу Росса, Россия не будет параллельно участвовать в кампании против Украины или Эстонии.

"Так что время играет нам на руку – Путину осталось жить недолго. Поэтому Зеленскому нужно максимально оттягивать процесс. Самое благоприятное время для переговоров будет в конце октября и начале ноября", – резюмировал Влад Росс.

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