Бурмака раскритиковала Ани Лорак за ее выступления в России: повела себя неразумно

Украинская певица Мария Бурмака не поддерживает своих-коллег артистов, которые выступают в России, в частности Ани Лорак, но и осуждать ее она не хочет.

Об этом Бурмака заявила в интервью изданию Гордон.

"Ани Лорак повела себя неразумно", — считает Мария Бурмака.

"Но нет мерила, определяющего, кто любит Родину меньше, кто больше, кто, что в эту любовь вкладывает. Давать оценку Ани Лорак я бы не взялась. Я ее очень ценю. У нее красивый голос, фантастические природные данные. Если мы будем давать оценку действиям Ани Лорак, то давайте давать ее и всем тем, кто не закрыл свой бизнес в России", — добавила при этом украинская певица.

"Конечно, так, как Ани Лорак, я бы не сделала никогда, продолжает певица, и эта ситуация мне неприятна. Но я бы не хотела осуждать коллег по цеху. В России поют и Иван Дорн, и Святослав Вакарчук. Но давайте ответим на вопрос, хватает ли работы украинским артистам на родине? Украина не дает работу своим артистам и жестока к музыкантам. Ведь если люди осуждают Ани Лорак, это еще не означает, что они пойдут на концерты украинских артистов", — говорит Бурмака.

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