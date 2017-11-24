В 2018-м Земле угрожают более 10 крупных астероидов - NASA

В будущем году планете Земля грозит падение более 10 крупных астероидов.

С таким заявлением выступили ученые из американского космического агентства NASA.

Согласно их данным, в околоземном пространстве сейчас наличествуют около 17 тысяч астероидов, признанных потенциально опасными.

По словам ученых, массовое приближение данных объектов к Земле весьма маловероятно, но некоторые из них действительно вызывают беспокойство.

В течение будущего года мимо нашей планеты пролетят более 90 крупных болидов, из них 13 выделены в список особо опасных. Их пролет в непосредственной близости от Земли ожидается в конце января.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Луну упал самый крупный за 8 лет метеорит.