На Украину надвигается штормовой циклон из Скандинавии

На территорию Украины надвигается штормовой циклон из Скандинавии, который принесет немало неприятных погодных ситуаций.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, пишет "Голос".

"Сейчас территория Украины в эти дни будет подвержена проникновению фронтальных систем, связанных с очень большим циклоном над Скандинавией. Этот циклон принесет немало неприятных ситуаций, он штормовой", — рассказала Мартазинова.

По ее словам, за несколько дней до календарной зимы циклон может добраться до территории Украины. Он вызовет снегопады и понижение температуры.

А что касается прогноза об аномально холодной зимы, то синоптик эти утверждения опровергает. По ее словам, температура в декабре, январе, феврале в нашей стране будет такая же, как и в прошлом году.

Ранее ученые пообещали украинцам снежный декабрь и серию магнитных бурь.