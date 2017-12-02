В Крыму составляют списки бывших военных ВСУ с паспортами России

Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма составляют списки военных, проходивших службу в Вооруженных Силах Украины до 18 марта 2014 году на полуострове, якобы с целью урегулирования вопроса их регистрации по месту жительства.

Об этом со ссылкой на пресс-службу оккупационного "правительства" Крыма сообщает Крым.Реалии.

"Учитывая тот факт, что отсутствие регистрации доставляет неудобства не только бывшим военнослужащим, но и членам их семей, завершить все процедуры необходимо в кратчайшие сроки. Так, на данный момент совместно с военными комиссариатами ведется работа по сбору списка лиц, проходивших военную службу в воинских частях, дислоцировавшихся до 18 марта 2014 года на территориях Крыма и Севастополя", — говорится в заявлении "вице-премьера" Крыма Игоря Михайличенко.

По его словам, бывшим украинским военным, которые получили паспорта гражданина России, "предоставляется право зарегистрироваться по месту жительства по адресу военного комиссариата, расположенного на территории их проживания".

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