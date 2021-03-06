Повар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон

Спагетти никогда нельзя готовить на медленном огне / 1zoom.ru

Повар и телеведущая из Италии Сильвия Коллока рассказала, как приготовить идеальные макароны. Также автор книг по кулинарии назвала частые ошибки, которые допускают при их приготовлении.

Прежде всего, Колокка ответила на популярный вопрос - нужно ли ломать спагетти перед тем, как поместить их в кастрюлю. Ответ эксперта: этого делать не стоит, так как длинные макароны легче наматываются на вилку и с них не капает соус, пишет Daily Mail.

У этого правила есть только одно исключение: ломать спагетти можно, если их добавляют в суп. Во всех других случаях, если макароны не помещаются в кастрюлю, лучше просто взять посуду побольше.

Нужно ли добавлять масло в макароны – еще один частый вопрос, который беспокоит хозяек. Итальянский повар не рекомендует добавлять оливковое масло в воду при варке, как делают некоторые люди, чтобы макароны не слипались.

"Если вы все же так сделаете, масло просто всплывет, а потом, когда вы сольете воду, масляная пленка будет мешать соусу пропитать макароны", – пояснила Колокка.

Она также посоветовала посолить воду и несколько раз во время варки помешать спагетти, чтобы они не слиплись.

Чтобы приготовить упругие макароны аль денте, повар призвала варить их на большом огне, чтобы вода в кастрюле постоянно кипела.

"Никогда не готовьте спагетти на медленном огне, если не хотите, чтобы они превратились в клейкую массу", – подчеркнула итальянка.

Колокка добавила, что макароны стоит вытащить на минуту-две раньше, чем они покажутся готовыми, так как остаточное тепло продолжит процесс приготовления.

Напомним: