Повар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон

Итальянский повар Сильвия Коллока поделилась секретом, как приготовить макароны аль денте, и дала другие полезные советы всем хозяйкам.
Повар и телеведущая из Италии Сильвия Коллока рассказала, как приготовить идеальные макароны. Также автор книг по кулинарии назвала частые ошибки, которые допускают при их приготовлении.
Прежде всего, Колокка ответила на популярный вопрос - нужно ли ломать спагетти перед тем, как поместить их в кастрюлю. Ответ эксперта: этого делать не стоит, так как длинные макароны легче наматываются на вилку и с них не капает соус, пишет Daily Mail.
У этого правила есть только одно исключение: ломать спагетти можно, если их добавляют в суп. Во всех других случаях, если макароны не помещаются в кастрюлю, лучше просто взять посуду побольше.
Нужно ли добавлять масло в макароны – еще один частый вопрос, который беспокоит хозяек. Итальянский повар не рекомендует добавлять оливковое масло в воду при варке, как делают некоторые люди, чтобы макароны не слипались.
"Если вы все же так сделаете, масло просто всплывет, а потом, когда вы сольете воду, масляная пленка будет мешать соусу пропитать макароны", – пояснила Колокка.
Она также посоветовала посолить воду и несколько раз во время варки помешать спагетти, чтобы они не слиплись.
Чтобы приготовить упругие макароны аль денте, повар призвала варить их на большом огне, чтобы вода в кастрюле постоянно кипела.
"Никогда не готовьте спагетти на медленном огне, если не хотите, чтобы они превратились в клейкую массу", – подчеркнула итальянка.
Колокка добавила, что макароны стоит вытащить на минуту-две раньше, чем они покажутся готовыми, так как остаточное тепло продолжит процесс приготовления.
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