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Пытались изнасиловать - еле удрала: в Индии украинка угодила в скандал с убийством борца

15 июня 2021, 15:25

37-летний борец и олимпийский призер Сушил Кумар оказался в центре жуткого преступления - убийства и попытки сексуального насилия над украинкой.

Индия
В Индии украинка угодила в скандал с убийством борца / Reuters

В индийском мегаполисе Дели полицейские расследуют причастность девушки из Украины к убийству борца Сагара Дханкада в ночь с 4 на 5 мая олимпийским чемпионом-борцом Сушилом Кумаром. Как сообщает портал TOI, девушка подверглась сексуальному нападению со стороны, предположительно, брата спортсмена

По информации полиции Индии, украинка, чье имя не разглашается, была в центре соперничества между убитым борцом Сагаром Дханкадом и олимпийцем Сушилом Кумаром, который сейчас обвиняется в убийстве, похищении и преступном сговоре.

Правоохранители хотят расспросить ее о том, как быстро обострились отношения между двумя борцами и их клубами.

Согласно расследованию, украинка часто бывала в квартире олимпийца и была знакомой друзей убитого. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

В понедельник, 14 июня, власти планировали допросить друга Дханкада Махала, который также подвергся нападению со стороны олимпийского чемпиона в ночь убийства, однако на допрос он не пришел.

Согласно информации СМИ, конфликт произошел на дне рождения Махала в квартире украинки. Две группы столкнулись друг с другом после того, как девушка подверглась сексуальному нападению со стороны, предположительно, брата олимпийца Сушила Аджая Кумара.

Через несколько дней, в ночь с 4 на 5 мая, на спортивном стадионе Чхатрасал в Индии произошла драка с участием 18-20 борцов. Три человека получили ранения и были доставлены в больницу, среди них был и 23-летний борец Сагар Дханкар, который скончался через несколько часов после потасовки.

Возле самого стадиона полиция обнаружила пять припаркованных автомобилей, дробовик и три патрона на заднем сиденье внедорожника. Также на паркинге комплекса они нашли бамбуковые палки с засохшей кровью.

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Властям Индии удалось вычислить, что среди нападавших был 37-летний борец Сушил Кумар − единственный в стране двукратный призер Олимпийских игр в личном зачете и единственный индиец, выигравший чемпионат мира по борьбе. Также он занимает официальную должность в спортивном департаменте правительства Дели.

Три недели полиция охотилась за Кумаром. Они начали рейды и предложили вознаграждение в размере 100 000 рупий (1340 долларов) за любую информацию, ведущую к поимке борца. 23 мая Кумар был арестован возле станции метро в Дели. Ему предъявили обвинения в убийстве, похищении и преступном сговоре.

Свою вину и причастность к убийству он категорически отрицает, уверяя, когда он приехал к стадиону - драка закончилась, а преступники скрылись.

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Напомним, ранее в регионе Мадхья-Прадеш, Индия, медбрат изнасиловал пациентку, которая была больная COVID-19. Через сутки она скончалась.

Сообщается, что руководство больницы и полиция скрывали изнасилование от родных женщины и местных жителей целый месяц до тех пор, пока общественники не начали распространять информацию в социальных сетях.

новости Индии убийство
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