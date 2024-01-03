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Как отмыть всю кухню за считанные минуты: женщина показала чудо-средство

Юрий Берендий
3 января 2024, 11:34
Женщина рассказала, как в домашних условиях приготовить средство для эффективной уборки кухонных поверхностей, которое не будет раздражать кожу.
Как отмыть всю кухню за считанные минуты: женщина показала чудо-средство
Как отмыть всю кухню - женщина показала как сделать моющее средство / Коллаж Гларвед, фото: скриншот с видео

Когда дело доходит до уборка дома, кухня часто является одной из самых трудоемких комнат в доме. Со всеми шкафами и кухонным оборудованием это может быть особенно сложной задачей.

Вот почему многие из нас полагаются на чистящие средства и спреи, которые помогают удалить нежелательный жир и грязь. Однако, магазинные средства могут быть дорогими и содержать химические вещества, которые являются агрессивными для вашей кожи.

При этом один эксперт порекомендовал простое решение, которое можно приготовить дома.

видео дня

Шантель Мила, известная в социальных сетях своими советами по стирке и уборке, посоветовала смешать воду, белый уксус и лимонный сок для получения идеального кухонного спрея.

В TikTok она сказала: "Смешайте полстакана теплой воды, четверть стакана белого уксуса и четверть стакана лимонного сока. Эта кислотная смесь эффективно справляется с жирным кухонным жиром и грязью на всей вашей кухне", - рассказала эксперт.

Смотрите видео о том, как отмыть кухню за считанные минуты:

@mama_mila_ 3 cleaning hacks that will change the way you clean your kitchen ?? which one will you try first? 1. Rid musty dishwasher odours by sprinkling baking soda on the base before running it on the hottest cycle 2. Buff a thin layer of baby oil into stainless steel to keep it shining for months 3. Mix 1/2 cup warm water, 1/4 cup white vinegar + 1/4 cup lemon juice. This acidic mix is powerful at cutting through tough kitchen grease + grime all around your kitchen #cleantok#kitchencleaning#kitchenhacks#cleaninghacks♬ original sound - gratifyofficial

Спрей не только поможет справиться с грязью, но и может действовать как дезинфицирующее средство. Известно, что белый уксус убивает некоторые бактерии и вирусы.

Лимонная кислота также является антибактериальным и антисептическим средством, то есть лимоны могут убивать бактерии, удалять плесень и грибок, и даже ржавчину. Кроме того, лимон может помочь нейтрализовать сильный запах уксуса, который сам по себе может быть довольно невыносимым.

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