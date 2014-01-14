Тернопольский чиновник обвинил Добкина в сепаратизме и обратился в СБУ

Замначальника горуправления по научной работе Тернополя Николай Сивирин написал заявление на имя главы Тернопольского облуправления СБУ с просьбой начать расследование в отношении председателя Харьковской обладминистрации Михаила Добкина,сообщает "Сегодня".

Речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкасаемость Украины"), за которое грозит минимум три года ограничения свободы.

"У меня долгая история "любви" к подобным сепаратистским проявлениям правящей партии, и, в частности, Михаила Добкина. Он был одним из тех, кто выступал за создание Южно-Восточной Автономной Украинской Республики. Теперь он требует отменить пакт Молотова-Риббентропа, хотя, к его сведению, у этого договора уже давным-давно истек срок действия", — рассказал Сивирин, который считает, что харьковских губернатор призывал отделить Западную Украину.

"Это явное проявление сепаратизма, и оно должно быть уголовно наказуемо. Я разъяснил свои претензии в заявлении и отправил его заказным письмом 10 января, и мне уже в телефонном режиме сообщили, что письмо доставлено и будет рассмотрено. Если в СБУ не придадут значения моему заявлению, я предоставлю его на рассмотрение ВР", — говорит Сивирин.

Напомним, 29 декабря в Twitter Михаил Добкин написал, что нужно отменить пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому территория Галичины присоединилась к СССР.

"Этот идиотизм уже бьет через край. С такими психопатами стыдно жить в одной стране. Нужно отменять пакт Молотова-Риббентропа! К черту этих идиотов с их гробами и мусором в голове! Пусть проваливают!", - написал Добкин.

Также напомним, что ВО "Свобода" тоже потребовала привлечь Добкина к уголовной ответственности из-за призывов к нарушению территориальной целостности Украины.