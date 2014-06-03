На инаугурацию Порошенко приглашены 20 иностранных лидеров, Путина в списке нет

Свое участие в церемонии инаугурации Петра Порошенко подтвердили около 20 глав государств и правительств.

При этом в списке приглашенных нет президента РФ Владимира Путина, сообщил глава пресс-службы МИД Евгений Перебийнис, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть подтверждение участия от около 20 иностранных глав государств и правительств", - сообщил дипломат.

Также он уточнил, что это не окончательная информация, поскольку подтверждения постоянно поступают от иностранных государств.

На вопрос, был ли приглашен президент России Владимир Путин, Перебийнис ответил отрицательно – по его словам, приглашение направлено только постоянному поверенному РФ в Украине Андрею Воробьеву.

Свое участие в торжествах, в частности, подтвердили: президент Польши Бронислав Коморовский, Литвы – Даля Грибаускайте, вице-президент США Джо Байден, глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер, президент Европейского Совета Герман ван Ромпей, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Пребийнис также добавил, что приглашения направлялись главам государств-членов ЕС, ряду европейских государств, США, Канады, странам Кавказа, руководству международных организаций.

Напомним, новоизбранный президент Украины Петр Порошенко примет присягу украинскому народу 7 июня в 10:00 в сессионном зале Верховной Рады.