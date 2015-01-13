Адвокат о Савченко: 32 дня голодает, выглядит "не очень"

Фейгин посетил арестованную в РФ украинку.
Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко голодает уже 32 дня.
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин.
"Вышел от Надежды Савченко. Ну, 32 день голодовки. Прямо скажем, выглядит она не очень", - отметил он.
Напомним, ранее адвокаты украинки сообщали, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 10 кг.
Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.