Адвокат о Савченко: 32 дня голодает, выглядит "не очень"

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко голодает уже 32 дня.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин.

"Вышел от Надежды Савченко. Ну, 32 день голодовки. Прямо скажем, выглядит она не очень", - отметил он.

Напомним, ранее адвокаты украинки сообщали, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 10 кг.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.