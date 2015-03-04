Эксперт о главарях ДНР и ЛНР: не способны создать "государство" – могут воевать или шантажировать

Главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР не способны образовать жизнеспособное квазигосударственное образование со стабильной властью и экономикой, поэтому для них остается небольшой выбор - война или шантаж войной.

Об этом заявил доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный во время чата в "Главреде".

"Думаю, что прогноз по активизации боевых действий будет оставаться в силе до тех пор, пока будет сохраняться нынешнее руководство организаций ЛНР и ДНР. Существуют объективные предпосылки для их агрессивности по отношению к Украине. Они не могут рассчитывать на интеграцию в украинский политический класс, не имеют шанса сохранить контроль над территорией в случае ее возвращения в состав Украины, но, вместе с тем, они не могут образовать жизнеспособное квазигосударственное образование со стабильной властью, экономикой, внешними связями. Поэтому выход - война или шантаж войной", заявил он.

Эксперт также высказал свое мнение относительно возможности введения на Донбасс миротворческого контингента.

"Введение миротворческого контингента имеет смысл только после надежного установления мира и принятия решений об отделении захваченных ЛНР и ДНР территорий. В случае, если будет избран курс на возвращение оккупированной части Донбасса в Украину, наличие миротворческих контингентов будет, скорее, препятствием для этого процесса, чем помощью. В любом случае наличие миротворческого контингента на границе Украины и РФ считаю оправданным", подчеркнул он.

Кроме того, Розумный высказал свой прогноз относительно возможного развития ситуации на Донбассе.

"Я думаю, что достичь мира на Донбассе можно в течение достаточно короткого времени. Для этого нужно, чтобы участники конфликта получили тот образ будущего, который в целом удовлетворит их интересы. Минские договоренности пока не решают этой задачи, но они являются важным шагом к согласованию этого проекта будущего. Реально об этом можно будет говорить после полного отвода тяжелых вооружений и обмена заложниками и пленными", резюмировал эксперт.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что у России может быть всего две причины прекратить поставки оружия на Донбасс.