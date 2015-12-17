В России суд продлил арест Савченко

В России суд решил продлить арест украинской летчице и нардепу Надежде Савченко до апреля 2016 года.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал один из ее адвокатов — Марк Фейгин.

В то же время защитник гражданки Украины уточнил, что народная избранница заявляла отвод суду.

Савченко продлили арест до апреля 2016 года #FreeSavchenko — Mark Feygin (@mark_feygin) 17 Грудень 2015

Напомним, "дело" Надежды Савченко рассматривал расположенный в Ростовской области Российской Федерации донецкий суд, узнать больше о нем можно здесь. Ранее стало известно, что наша соотечественница снова объявила голодовку.