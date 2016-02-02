Боевики перебросили под Донецк новую банду: 60 "штыков" и БМП

Под захваченный город Донецк боевики перебросили новую банды, в которую входят порядка 50-60 человек (имеет четыре БМП-1,2).

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что противник ввел новое "подразделение" в стык между донецким аэропортом и Песками.

"Из района ДАП вглубь Донецка отведена батарея 82-мм минометов (возможно, идет ротация)", — отметил народный избранник.

При этом эксперт подчеркнул, что в районе города ситуация остается "традиционно" напряженной. "В течение суток боевики со стороны Жилплощадки и Старомихайловки вели огонь по позициям сил АТО севернее и южнее Красногровки", — добавил Тымчук.

По его данным, на участке от Песок до Авдеевки враг осуществлял обстрелы практически в постоянном режиме, огонь велся в основном из стрелкового оружия и гранатометов, а в районе первого населенного пункта фиксировалось применение СПГ-9.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.