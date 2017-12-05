Соратник Саакашвили за деньги Курченко купил Bentley — Геращенко

На деньги беглого олигарха Сергея Курченко соратник экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили — Сиверион Дангадзе приобрел автомобиль Bentley.

По данным народного депутата Антона Геращенко, автомобиль был зарегистрирован на руководителя Бориспольской партийной организации "Рух нових сил" Саакашвили — Ярослава Сарафинюка.

"На деньги, полученные от доверенного лица Сергея Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Михаила Саакашвили — Сиверион Дангадзе, купил подержанный автомобиль Bentley, номерной знак АА0400ХІ, для организации снабжения палаточного городка, подвоз воды, дров и продуктов", — рассказал Геращенко в Facebook.

"Поэтому, пока одни митингующие мерзли в палатках, другие, на деньги Сергея Курченко, покупали себе Bentley, как настоящие украинские борцы с коррупцией", — резюмировал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция получила постановление Генпрокуратуры об объявлении Саакашвили в розыск.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко поставил Саакашвили ультиматум: есть 24 часа на добровольную явку к следователю.