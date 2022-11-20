Голос країни-12 Грандиозный суперфинал: кто выиграл в 12 сезоне лучшего вокального шоу страны

Это был крайне сложный сезон и очень сложный год для каждого участника. Но победу одержал лучший исполнитель.
23 января 2022 года состоялась премьера 12 сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни. Этот сезон должен был стать тренерским дебютом для Оли Поляковой, а более маститым тренерам напомнить, в чем чарующая сила украинских артистов.
Однако многообещающее шоу было брутально прервано еще в средине самого первого этапа - слепых прослушиваний. В Украину пришла война. Нашу страну вероломно атаковала рф, уничтожая все на своем пути. Однако песню у украинцев отобрать невозможно.
Организаторы проекта приняли решение вернуть Голос країни на телеэкраны украинцев, так как музыка дарит надежду и вдохновение, она дарит силу и напоминает, за что стоит бороться каждому украинцу.
3 октября 12 сезон Голосу країни восстал, как феникс из пепла. В эфире показывали выпуски, которые успели отснять до начала войны. Однако добавили к ним благотворительную миссию, с помощью которой собрали 3 млн. гривен на нужды ВСУ.
Сегодня состоялся грандиозный, патриотический суперфинал шоу Голос країни-12. Это - беспрецедентное явление: за всю историю существования проекта Голос (первое подобное шоу прошло в 2010 году в Голландии) страна, которая находится в состоянии полномасштабной войны, продолжает вещание и показ проекта с его логическим завершением.
Концерт состоялся на станции метро Майдан Незалежності - в укрытии от обстрелов российской армии. Участники трех звездных тренеров, Оли Поляковой, Нади Дорофеевой и Потапа, а также команды Второго шанса, получили возможность на большой сцене в прямом эфире побороться за звание Голоса нашей страны.
Победителем шоу Голос країни-12 стала Мария Квитка, член команды Второго шанса. Вокалистка исполнила песню на стихи Тараса Шевченко Реве та стогне Дніпр широкий.