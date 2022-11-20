Голос країни-12 Грандиозный суперфинал: кто выиграл в 12 сезоне лучшего вокального шоу страны

Голос країни-12 - кто победил / instagram.com/goloskrainy_official

23 января 2022 года состоялась премьера 12 сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни. Этот сезон должен был стать тренерским дебютом для Оли Поляковой, а более маститым тренерам напомнить, в чем чарующая сила украинских артистов.

Однако многообещающее шоу было брутально прервано еще в средине самого первого этапа - слепых прослушиваний. В Украину пришла война. Нашу страну вероломно атаковала рф, уничтожая все на своем пути. Однако песню у украинцев отобрать невозможно.

Организаторы проекта приняли решение вернуть Голос країни на телеэкраны украинцев, так как музыка дарит надежду и вдохновение, она дарит силу и напоминает, за что стоит бороться каждому украинцу.

3 октября 12 сезон Голосу країни восстал, как феникс из пепла. В эфире показывали выпуски, которые успели отснять до начала войны. Однако добавили к ним благотворительную миссию, с помощью которой собрали 3 млн. гривен на нужды ВСУ.

Сегодня состоялся грандиозный, патриотический суперфинал шоу Голос країни-12. Это - беспрецедентное явление: за всю историю существования проекта Голос (первое подобное шоу прошло в 2010 году в Голландии) страна, которая находится в состоянии полномасштабной войны, продолжает вещание и показ проекта с его логическим завершением.

Концерт состоялся на станции метро Майдан Незалежності - в укрытии от обстрелов российской армии. Участники трех звездных тренеров, Оли Поляковой, Нади Дорофеевой и Потапа, а также команды Второго шанса, получили возможность на большой сцене в прямом эфире побороться за звание Голоса нашей страны.

Победителем шоу Голос країни-12 стала Мария Квитка, член команды Второго шанса. Вокалистка исполнила песню на стихи Тараса Шевченко Реве та стогне Дніпр широкий.