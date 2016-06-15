Селезнев потролил Ротаня: Нужен гол? А кто отдаст?

Накануне встречи сборных Украины и Северной Ирландии игроки нашей национальной команды встретились с журналистами, а Евгений Селезнев и Руслан Ротань даже попытались нарисовать тактическую схему на матч.

Об этом со ссылкой на канал "Футбол 1" сообщает "Террикон".

Пока нападающий "сине-желтых" Селезнев что-то рисовал, капитан команды был более прямолинейным. "Селя, нужен гол!" — написал Ротань на схеме.

"А кто отдаст?!" — потролил бывшего одноклубника Селезнев.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов тоже прокомментировал подготовку команды к матчу на Евро-2016.

"Северная Ирландия — хорошая команда в чисто британском стиле. Они делают много движений и стараются выиграть всю борьбу. Как нам скажут тренеры, главное — не проиграть борьбу, но я надеюсь, что мы еще и включим голову, потому что с такими командами нужно играть в футбол. Нужно постараться реализовать свои моменты, — заявил Пятов.

Напомним, матч со сборной Германии украинцы проиграли 0:2, показав при этом очень достойный футбол.

фото: ffu.org.ua