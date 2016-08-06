"Динамо" вырвало минимальную победу у "Днепра" и возглавило чемпионат, видео гола

Сегодня, 6 августа, в Киеве состоялся центральный матч 3-го тура Чемпионата Украины, в котором столичное "Динамо" принимало "Днепр" и победило с минимальным преимуществом — 1:0.

Гол на счету Мораеса, забитый на 63-й минуте, сообщает интернет-издание "Динамо от Шурика".

Как многие и предполагали, "Динамо" со стартовым свистком завладело преимуществом и перевело игру на половину поля "Днепра". Однако гости весьма уверенно вели оборонительные действия, не подпуская киевлян к своей штрафной. Так что преимущество "бело-синих" носило исключительно позиционный характер.

Правда, счет в матче мог быть открыт уже на пятой минуте, когда после пушечного удара Рыбалки с 30-ти метров мяч просвистел над крестовиной ворот Шелихова. Впрочем, аналогичным по степени опасности моментом на 19-й минуте отметились и днепряне — это Близниченко получил передачу на половине поля "Динамо", сблизился со штрафной и пробил метров с 15-ти — мяч пролетел рядом со штангой. Вот упомянуте два эпизода — это и весь креатив, созданный командами на двоих в первой половине первого тайма.

А вот ближе к перерыву в игре, наконец, возник по-настоящему голевой момент. Причем, возник он у ворот "Динамо". На 35-й минуте в контратаке "Днепра" Близниченко убежал по левому флангу, сделал передачу в штрафную "Динамо" на Баланюка, тот в касание пробивал метров с 14-ти, и мяч угодил в дальнюю штангу ворот Шовковского. Киевляне на такую дерзость "молодого" "Днепра" сумело ответить лишь еще одним дальним ударом Рыбалки — Шелихов в броске не без труда отбил мяч. И на этом события первого тайма, по сути исчерпались. За несколько минут до свистка на перерыв "Динамо" ощутимо прижало "Днепр" к воротам, но и в этой ситуации ни одну из своих комбинаций до завершения "бело-синие" так и не довели.

После перерыва "Динамо" стало атаковать ворота "Днепра" значительно агрессивнее, и это сразу принесло изменения: мяч то и дело доставлялся в штрафную гостей, и подопечным Реброва не хватило лишь одно — завершающего удара. Впрочем, уже на 53-й минуте такой удар состоялся: после навеса с правого фланга Мораес пробил головой в падении примерно с 11-метровой отметки, но направил мяч прямо по центру ворот, и это позволило Шелихову сыграть надежно. А еще спустя десять минут счет в матче был открыт: всё тот же Мораес после подачи углового с левого фланга сумел выиграть позиционную борьбу и ударом головой с линии вратарской отправил мяч в дальний угол ворот "Днепра" — 1:0.

"Динамо" — "Днепр". ГолМораеса — 1:0

Поведя в счете, динамовцы еще какое-то время на настроении атаковали, но затем явно сбавили обороты и, в конце концов, стали действовать откровенно по счету. В результате, "Днепр" не только ощутимо улучшил контроль мяча, но и периодически проводил атаки на ворота "бело-синих". Впрочем, большего гостям киевляне не позволили. Всё, что команда Михайленко сумела выжать из этой ситуации — это дальний удар Кравченко, на который не очень уверенно среагировал Шовковский, и мяч пролетел совсем рядом со штангой. В итоге, счет так и не изменился — 1:0.

Победа над "Днепром" позволила "Динамо" выйти на чистое первое место в турнирной таблице первенства, но отстающий от киевлян на три очка "Шахтер" свой поединок 3-го тура еще не сыграл: в воскресенье "горняков" ждет поединок с "Александрией".

Предупреждены: Буяльский (65) — Чеберячко (36), Лучкевич (54), Политыло (68)

"Динамо": 1.Шовковский (К), 5.Антунеш, 6.Драгович, 9.Морозюк, 10.Ярмоленко, 11.Мораес (18.Корзун, 81), 16.Сидорчук (19.Гармаш, 62), 17.Рыбалка, 24.Вида (14.Очигава, 18), 25.Гонсалес, 29.Буяльский.

Запасные: 72.Рудько, 7.Гладкий, 27.Макаренко, 77.Громов.

"Днепр": 77.Шелихов, 3.Адамюк (10.Кочергин, 46), 4.Кравченко (К) (25.Когут, 87), 7.Близниченко (99.Лунёв, 87), 8.Полевой, 9.Вакулко, 14.Чеберячко, 17.Баланюк, 24.Лучкевич, 39.Сваток, 89.Политыло.

Запасные: 13.Кучер, 23.Чеберко, 33.Нагиев, 71.Лопырёнок.

Напомним, в предыдущем туре во Львове "Динамо" уверенно обыграло "Карпаты".

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде со "Сталью" из Каменского (бывший Днепродзержинск). Эта встреча состоится 14 августа и пройдет в Днепре на стадионе "Метеор".

фото: dynamo.kiev.ua, видео: tsn.ua