"Динамо" отправилось в Лиссабон на важнейшую игру Лиги чемпионов

Сегодня, 31 октября, утром киевское "Динамо" отправилось в Лиссабон, где 1 ноября сыграет важнейший матч против "Бенфики" в четвертом туре Лиги чемпионов.

Главный тренер киевлян Сергей Ребров взял на игру 21 футболиста, сообщается на сайте ФК "Динамо".

Голкиперы: Александр Шовковский, Артур Рудько, Максим Коваль.

Защитники: Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди, Александр Тымчик.

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Павел Ориховский, Артем Громов.

Нападающие: Жуниор Мораес, Артем Беседин.

Из игроков основной обоймы в Киеве остались травмированные Андрей Ярмоленко, Данило Силва, Валерий Федорчук и Денис Гармаш, не полетел и Александр Гладкий.

Сегодня вечером "динамовцы" проведут открытую тренировку на стадионе "Эштадиу да Луш".

Кроме того, полузащитник Мигел, нынешним летом перешедший из стана "бело-синих" в итальянскую "Дженоа", поделился ожиданиями о предстоящем матче и пожелал команде удачи.

"Для "Динамо" матч против "Бенфики" не будет простым. Нужно быть готовым к сильному давлению со стороны болельщиков, на "Да Луш" просто невероятная атмосфера. И поменьше совершать своих ошибок. Я слежу за выступлениями команды, вижу многих новых игроков. Для футбола это нормальное явление. Буду болеть за "динамовцев" в матче с "Бенфикой" и желаю команде удачи", — сказал футболист.

Напомним, 19 октября, в Киеве "Динамо" проиграло португальской "Бенфике". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Ранее генеральный директор Резо Чохонелидзе заявил, что несмотря на последнее место в группе после трех матчей, киевское "Динамо"будет бороться за выход в плей-оф Лиги чемпионов.

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