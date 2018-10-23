Гибель Поплавской: друзья рассказали о яркой звезде "Дизель шоу"

23 октября 2018, 01:01

Коллеги были восхищены, что, несмотря на загруженность, актриса продолжала преподавать в школе.

Поплавскую в школе очень любили ученики / Фото: журнал Житомира

Артистка юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая 20 октября трагически погибла в ДТП под Киевом, совмещала с плотным гастрольным графиком преподавание в одной из школ Житомира.

"Мы всегда шли ей навстречу, и ставили в расписание уроки на понедельник и вторник, у нее было шесть часов. Ей так было удобно, и два дня она проводила с детьми", - цитирует Обозреватель завуча Житомирской школы №33 Наталью Дзюмагу.

Коллеги рассказывают, что трагически погибшая артистка преподавала в школе украинский язык и литературу. Дети очень любили ее уроки, которые всегда были интересными и разнообразными.

"Веселые отступления были всегда, я под дверью не слушала, но там всегда было весело. Дети были в восторге от нее. И в учительской Марина часто что-то веселое рассказывала коллегам. Она двадцать лет проработала здесь, в школе. У нее своей семьи не было, родители умерли лет 5-6 назад, осталась сестра и племянница. Для нас это огромная потеря", – отметила Наталья Дзюмага.

В школе особенной популярность пользовался драмкружок, который вела Поплавская. Артистка ставила с детьми спектакли ко многим школьным мероприятиям.

"Дети ее обожали. Даже не знаю, как они воспримут ее трагическую смерть", – добавила завуч.

Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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