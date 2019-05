Евровидение 2019: главные фавориты конкурса, песни

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс / Reuters

18 мая в Тель-Аиве, Израиль, определится лучшая песня 2019 года. 26 участников Евровидения 2019 будут сражаться за хрустальный микрофон и право провести конкурс в своей стране.

Так, в гранд-финале выступят конкурсанты в таком порядке: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Евровидение 2019: кто победит

14 и 16 мая определились два десятка полуфиналистов, которые попали в гранд-финал 18 мая.

1. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

По данным сайта Eurovisionworld, первое место надежно закрепилось за представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом. Еще с начала марта специалисты прозвали его вероятным победителем конкурса, и ни разу не спускали его с пьедестала. Сейчас у Дункана наибольшие шансы стать триумфатором конкурса – букмекеры прогнозируют 42 процента вероятности победы.

На сцене Евровидения артист выступил с трогательной песней Arcade, которую он написал, еще будучи студентом рок-академии. Дункан сделал ставку не на помпезность номера и отточенность хореографии, а на саму песню и ее посыл. Певец появляется на сцене у электрического рояля в неприметной одежде, и концентрирует внимание на правдивой биографической истории, в которой есть такие строки: "Я подарил тебе всю любовь, что сберег, Но наша игра заранее была обречена на провал".

2. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

Неожиданно второе место заняла представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке. Изначально букмекеры прогнозировали, что она войдет в 5-ку финалистов, заняв 5 место, но после выступления участников второго полуфинала, она стремительно взлетела на вторую строчку.

Певица сумела поразить Европу не только вокалом, но и необычным номером – Кейт словно парит в невесомости над сценой, закрепленная на высокой конструкции в длинном платье, транслируя посыл песни – "невесомость, нулевая гравитация".

3. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

А вот бронзу конкурса букмекеры отдали представителю Швеции Джону Лундвику. Изначально, певец прочно закрепился на втором месте - в рейтинге постоянно происходили ротации, но на вторую строчку никто подняться был не в силах. Однако, после выступления артиста во втором полуфинале, букмекеры отдали предпочтение участнице из Австралии, и сместили артиста на одну строчку.

Интересно, что на Евровидении Лундвик соревнуется словно сам с собой – он написал не только свою конкурсную песню Too Late For Love, но и стал автором строк композиции Bigger Than Us для своего конкурента – участника Евровидения 2019 из Великобритании Майкла Райса.

В десятке финалистов также произошли ротации - например, представитель России Сергей Лазарев, который оконфузился во втором полуфинале, опустился в рейтинге с 4 места на 7, уступив Швейцарии, Азербайджану и Италии.

Ранее стало известно, кто прошел в финал Евровидения 2019, полный список конкурсантов.