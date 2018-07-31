"Безупречная девочка!": экс-ВИА Гра" похвалилась идеальной фигурой в купальнике

Артистка показала результат усердных тренировок.
Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась с фанатами фото своей роскошной фигуры с отдыха в Венеции.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена на отдыхе в купальнике, демонстрируя свою загорелую подтянутую фигуру.
Подписчики восхитились формами артистки, назвав ее безупречной.
"Фигурка супер, как и вы!", "Идеал", "Выглядите шикарно!", "Безупречная девочка!", "Санта, фигура у Вас идеальная! Пример для подражания", - восхищались поклонники.
Ранее Санта Димопулос сразила наповал фанатов жгучим образом.