Доктор Комаровский посоветовал, как приучить ребенка пить воду

Ребенка можно приучить пить воду, если вместо нее не предлагать компот или сок, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Ребенка можно приучить пить воду, если давать ему после возникновения жажды именно ее, а не предлагать сок или компот.

Замена воды сладкими напитками наносит прямой вред здоровью ребенка, говорится на странице врача, кандидата медицинских наук Евгения Комаровского в Instagram.

Эксперт подчеркнул, что если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить, и ему нужно предлагать жидкость.

"…Другой вопрос в том, что, если ребенок отказался от воды, а вы тут же прибежали с компотом или соком, то он и дальше будет отказываться… Что делать? Не давать ему альтернативы, давать то, что надо", — посоветовал доктор Комаровский.Напомним, каждый день человеку нужно пить определенное количество воды, оно рассчитывается по формуле 30 мл на килограмм массы тела. Летом организму нужно немного больше жидкости — 40 мл на килограмм массы тела.