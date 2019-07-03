Доктор Комаровский посоветовал, как приучить ребенка пить воду

3 июля 2019, 16:31

Ребенок не будет пить воду, если вместо нее он может получить компот или сок, сообщил врач.

Евгений Комаровский — Ребенка можно приучить пить воду, если вместо нее не предлагать компот или сок, посоветовал Евгений Комаровский
Ребенка можно приучить пить воду, если вместо нее не предлагать компот или сок, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Ребенка можно приучить пить воду, если давать ему после возникновения жажды именно ее, а не предлагать сок или компот.

Замена воды сладкими напитками наносит прямой вред здоровью ребенка, говорится на странице врача, кандидата медицинских наук Евгения Комаровского в Instagram.

Эксперт подчеркнул, что если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить, и ему нужно предлагать жидкость.

"…Другой вопрос в том, что, если ребенок отказался от воды, а вы тут же прибежали с компотом или соком, то он и дальше будет отказываться… Что делать? Не давать ему альтернативы, давать то, что надо", — посоветовал доктор Комаровский.Напомним, каждый день человеку нужно пить определенное количество воды, оно рассчитывается по формуле 30 мл на килограмм массы тела. Летом организму нужно немного больше жидкости — 40 мл на килограмм массы тела.

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вода дети Евгений Комаровский
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