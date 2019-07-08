Катастрофический метеоудар: когда ждать мощнейшей магнитной бури в июле 2019

В июле ожидается мощнейшая магнитная буря / bashinform.ru

В июле 2019 года произойдут мощные магнитные бури, которые неминуемо отразятся на самочувствии метеозависимых.

При этом крайне неспокойные дни магнитных бурь получат продолжение в виде магнитных колебаний, которые отразятся на самочувствии и настроении.

По данным специалистов, магнитные бури в июле будут самыми сильными за последние 10 лет наблюдений.

Самая сильная магнитная буря ожидается 15 июля. В этот день стоит ждать головокружения, сонливости, общую апатию, тошноту и озноб. Специалисты советуют никаких серьезных дел на этот день лучше не планировать.

Еще одним опасным днем станет 29 июля. В этот день ожидается завершающая магнитная буря месяца. Она прогнозируется средней интенсивности, последствия от нее будут на порядок меньше, чем от предыдущей.

Читайте такжеУченые обвинили Нибиру в мощных магнитных буряхКак рекомендуют специалисты, накануне магнитных бурь следует хорошенько высыпаться, не переедать тяжелой пищи, снизить кардионагрузки, заменив их долгими прогулками и стараться не нервничать.

Людям с хроническими заболеваниями в такие периоды нужно держать под рукой свои лекарства.

Также обратим внимание на то, что кроме магнитных бурь во втором месяце лета ожидаются магнитные колебания: 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28 июля.

Напомним, ранее психолог Ирина Чуева рассказала, что меньшей реакции организма на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.