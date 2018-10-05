"У меня бойлер": Кличко объяснил, почему не решается вопрос с отсутствием горячей воды в Киеве

Виталий Кличко холодной воды не боится / Униан

Мэр Киева Виталий Кличко неудачно пошутил об отсутствии горячей воды в столице.

В интервью "Украинской правде" чиновник объяснил, почему городские власти до сих пор не решили вопрос с горячим водоснабжением (в некоторых районах столицы горячей воды нет с начала весны – с апреля-мая).

По его словам, виноват во всем НАК "Нафтогаз" и его глава Андрей Коболев, так как НАК не предоставляет теплокоммунэнерго топливо для подогрева воды. Поэтому и спрашивать в первую очередь надо с "Нафтогаза".

"Вот говорят, что Кличко закрутил краны и выключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить: "Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей?". Подогреть? Правильно! А чем мы греем воду? Газом! А газа нам сейчас не дают", – подчеркнул Кличко.

На вопрос журналиста, а какой водой моется сам мэр – горячей из-под крана или подогретой на плите – Кличко заявил: "У меня бойлер". И посоветовал всем жителям города обзавестись личными водонагревателями.

"Я понимаю, что не каждый может себе это позволить. Но мы все заложники той системы, которая досталась нам в наследство. Она такова", – считает чиновник.

В конце августа Виталий Кличко заявлял, что централизованное горячее водоснабжение в столице будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года. "Я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", – сказал он.

Позже советник Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября. В киевской мэрии надеются, что 10 октября "Нафтогаз" согласится подписать мировое соглашение по задолженностям "Киевэнерго" и тогда к киевлянам вернется горячая вода – пусть и только к концу октября.

В самом "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго. Все из-за переноса даты судебного заседания с НАК "Нафтогаз Украины".