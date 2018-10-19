На Тернопольщине объявлен траур по погибшим в Керчи украинцам

Тернопольщина скорбит по погибшим на оккупированной территории украинцам / Журнал Житомира

В Тернопольский области объявили день траура из-за гибели 21 украинского гражданина в политехническом колледже Керчи.

"В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением главы облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура", - сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации.

В знак скорби по всей области будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой. Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области. Произошедшее в Керчи трудно понять здравым смыслом и эта трагедия, где погибли и пострадали украинцы, не может никого оставлять равнодушными.

"Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора", - сказал Барна.

"Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это беда. Именно поэтому со своей стороны украинская сторона сделает все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим", - добавил он.

Глава Тернопольской ОГА добавил, что скорее всего, к жуткому теракту причастна Россия.

Ранее отец керченского стрелка рассказал о своем сыне Владиславе Рослякове.

Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи погиб 21 человек, более 50 были госпитализированы.