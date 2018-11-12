"Кроме пряников Порошенко захватит и кнут": эксперты объяснили, чего ждать от встречи президента с верхушкой УПЦ МП

Порошенко и Онуфрий в Киево-Печерской лавре / pravoslavie.org.ua

Эксперты отмечают, что на встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября президент Украины Петр Порошенко захватит не только пряники, но и кнут. Встреча начнется в 14:00.

"Митрополит Онуфрий (Березовский) добился того, чтобы завтрашняя встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП прошла в Киево-Печерской Лавре. В этом смысле украинская власть проявила готовность пойти на уступки, но на встречу кроме пряников президент обязательно принесет с собой и кнут. Это нужно для того, чтобы подтолкнуть колеблющихся любителей перекладывать ответственность на "внешние обстоятельства непреодолимой силы", – пишет Telegram-канал "Церквач".

Читайте также"Попам под его рукой живется несладко": что известно о новом кандидате в главы Единой украинской церквиПри этом отмечается, что на мероприятие скорее всего не явится главный кандидат в предстоятели ПЦвУ от УПЦ МП митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий): он заблаговременно "заболел". "Перед коллегами из промосковской партии неудобно", – комментирует "Церквач".

Также отмечается, что информацию об отказе Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича) претендовать на место главы новой Единой поместной церкви в Украине мог распространить сам Порошенко, "чтобы ему было легче договариваться 13 ноября".

"По итогам встречи у президента, как у свахи, должно получиться усадить строптивые стороны за переговоры по поводу регламента Собора и Устава ПЦвУ. Тогда уже и о дате можно будет говорить", – отмечает Telegram-канал.

И добавляет: "Может и не получиться. Такой сценарий маловероятен: с поддержкой президента хотя бы несколько епископов да согласятся составить Симеону свиту на учредительном Соборе ПЦвУ, просто из личных меркантильных соображений. В крайнем случае они потом всегда могут сказать, что их заставили, публично покаяться и запрыгнуть обратно. Интрига только в том, много ли окажется желающих сыграть в эту игру, и устроит ли их количество патриарха Варфоломея".

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).