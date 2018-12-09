В Почаеве демонстративно уволились все почтальоны "Укрпочты"

Почтальоны уволились в знак протеста / Фото: скриншот из видео

В городе Почаев Тернопольской области все почтальоны отделения "Укрпочты" уволились по собственному желанию.

Как говорится в сюжете ТСН, все девять заявлений об увольнении были датированы одним числом.

"Сказали, что все", - констатирует руководитель Почаевского отделения связи Мария Нэк.

Отмечается, что почтальоны физически не в силах выдержать нагрузку, которая их ожидает после плановых сокращений. Согласно технике безопасности, сотрудники не могут зимой использовать велосипед, поэтому в мороз по 14 улиц вынуждены обходить пешком. Усугубляет ситуацию и тот факт, что раньше почтальон должен был обслуживать клиента две минуты, а теперь время сократили.

"Вот прихожу, даю расписаться, насчитаю деньги, пересчитают, потому что она должна после меня пересчитать. Еще товара предлагаю, как говорят", - объясняет почтальон Светлана Хомич.

Женщина жалуется, что сотрудников "Укрпочты" заставляют предлагать людям товары, которые, по факту, не нужны, да еще и цены на них завышены. На протяжении всего рабочего дня почтальон вынужден носить сумку до 15 кг, хотя по норме она не должна превышать 7-8 кг.

"Нам доказывают, что мы ничего не носим, нет нагрузки у нас, потому что у нас мало газет. Посмотрите, пожалуйста, когда я его рассортирую, в какой поре я отсюда выйду. Ночь будет. Сократили один день – раз, зарплата вообще маленькая – два, ну и нет ни больничного, ни отпуска такого нет, ничего", - сетуют работники.

Областное руководство жалобы сотрудников будто не слышит, уверяя, что причина не в нечеловеческих условиях труда, а в маленькой зарплате.

Напомним, ранее глава "Укрпочты" рассказал, почему почтальоны могут прекратить носить пенсии.