УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина

24 января 2021, 14:57
Прослушать новость
Остановить

Премьер-министр напомнил о цене на рынке газа с 1 февраля 2021 года.

тариф, коммуналка
Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с тарифами / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с тарифами на тепло и горячую воду.

На своей странице в соцсети Facebook он напомнил о дискуссии с Ассоциацией городов Украины по этому вопросу.

"Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с Нафтогазом годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед Нафтогазом, которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что существует распоряжение правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.

"Это позволит защитить население в период коронакризиса от неконтролируемого роста цены на рынке газа. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", - добавил Шмыгаль.

Читайте такжеТарифы на горячую воду и тепло: Кличко сделал важное заявление

Тарифы в Украине:

Кабмин ЖКХ-тарифы тарифы на отопление Денис Шмыгаль
Сейчас вы просматриваете новость «Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Витренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и БеларусьюВитренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцевУ Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает
Следующий материал

Последние новости

16:21
Вакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам
16:20
Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео
16:07
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
15:50
"Шантажная малина": у Зеленского "разоблачили" скандального СБУшника Нескоромного Видео
15:35
"Поменять старого и злого царя на молодого и доброго": что в Украине думают о протестах в РФ Видео
Реклама
15:34
Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднялся столб черного дыма: что произошло
15:11
Все, что нужно знать о The Medium – польском Silent Hill с уникальной игровой механикой Видео
14:57
Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина Видео
14:35
"Коррумпированный Трамп": пранкеры выудили у знаменитости откровения о Зеленском Видео
14:13
Скичко похвастался тесными связями с Офисом президента и Зеленским
14:12
В Сети засветилось коллекционное издание главного зомби-экшена 2021 Dying Light 2
13:55
"Покалечат Россию": Арестович спрогнозировал бонусы для Киева от администрации Байдена Видео
13:38
"Окончательно охамели": Рогозин и Макфол сцепились из-за Навального Видео
13:35
В моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021 Фото
13:13
В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией Видео
13:06
Появились новые доказательства существования ремейка игры Кодзимы Metal Gear Solid
12:58
Бизнес на крови: куму Путина отдают угольные компании в ОРДЛО – СМИ Видео
12:52
Снег, мороз и штормовой ветер: синоптик назвала дату нового похолодания Видео
12:21
Для Cyberpunk 2077 вышел первый крупный патч – Найт-Сити заиграл новыми красками
12:20
Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021 Фото Видео
Реклама
12:19
Вакцина для Украины: эксперт объяснил, что не так с китайской прививкой Sinovac Видео
12:10
Калифорниец умер через несколько часов после укола вакциной против COVID-19 Видео
12:00
Гороскоп на 24 января 2021 года: куча успехов, обретение любви и огорчения Видео
11:32
Протесты в России: женщина получила удар в живот от копа и оказалась в реанимации Видео
11:31
Новая "война" на улицах: в РФ назвали неожиданное время очередных протестов Видео
11:00
Ницой вспыхнула гневом из-за русскоговорящих экспертов на украинском телеканале
10:44
Гололедица и снежные заносы: каким регионам грозит погодный "апокалипсис" Видео
10:06
Счет идет на дни: Сергею Бабкину поставили страшный диагноз Видео
10:03
Россия переходит к белорусскому сценарию мнение
09:33
Россия заплатит за оккупацию Крыма и Донбасса: Кравчук рассказал, почему это неизбежно Видео
09:30
Карантин в Украине смягчат: что будет разрешено с 25 января Видео
08:33
Убийц и маньяков во власти нельзя прогнать плакатами - только насилием мнение
08:18
Порье победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 257 Видео
08:16
Коронавирус в Украине 24 января: за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек Видео
08:03
Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов Видео
07:39
Народ показал "кулак" Кремлю: чем закончились митинги в России и когда продолжение Видео
06:57
Четыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майданов мнение
06:30
Поздравления с Днем Татьяны прикольные и душевные – картинки и тексты
06:03
Скоро до -22: народный синоптик предупредил Украину о возвращении дубака Видео
05:12
"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального Видео
Реклама
04:30
"Помесь Версаля и Дубая": в РФ объяснили тайну дворца Путина Видео
04:22
Сногсшибательная женская стрижка маллет из 80-х входит в моду на весну-лето 2021 Фото
03:32
Стрельба в Тернополе по детям: выяснились важные факты
02:39
Гибель 15 человек в Харькове: что суд решил насчет арендатора и руководителя пансионата Видео
02:00
Обнародованы кадры избиения украинского подростка в Париже Видео
00:38
Судьба Навального на волоске: в Bellingcat объяснили, что грозит врагу Путина Видео
23 января, суббота
23:58
В США резко обратились к России из-за протестов в поддержку Навального Видео
23:14
Массовые задержания, драки и кровь: чем завершились акции протеста в России Фото Видео
22:37
"Люди будут громить все": в России озвучили радикальный сценарий протестов Видео
22:28
Коронавирус в Украине 23 января – госпитализировали почти 2 тысячи человек Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять