Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина

Премьер-министр напомнил о цене на рынке газа с 1 февраля 2021 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с тарифами на тепло и горячую воду.
На своей странице в соцсети Facebook он напомнил о дискуссии с Ассоциацией городов Украины по этому вопросу.
"Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с Нафтогазом годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед Нафтогазом, которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что существует распоряжение правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.
"Это позволит защитить население в период коронакризиса от неконтролируемого роста цены на рынке газа. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", - добавил Шмыгаль.
Читайте такжеТарифы на горячую воду и тепло: Кличко сделал важное заявление
Тарифы в Украине:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.