Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина

Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с тарифами / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с тарифами на тепло и горячую воду.

На своей странице в соцсети Facebook он напомнил о дискуссии с Ассоциацией городов Украины по этому вопросу.

"Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с Нафтогазом годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед Нафтогазом, которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что существует распоряжение правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.

"Это позволит защитить население в период коронакризиса от неконтролируемого роста цены на рынке газа. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", - добавил Шмыгаль.

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