Приглашен Трампом. Стало известно, когда Путин может посетить Вашингтон

Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон в 2019-м / Reuters

Советник президента США Дональд Трамп по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что американский лидер пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Приглашение было передано во время встречи с главой РФ в Москве, рассказал советник в интервью армянской службе "Радио Свобода".

По мнению Болтона, прогресс в отношениях Штатов с Россией "бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы". "Иногда мы просто не можем прийти к согласию...", — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября во Франции в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.