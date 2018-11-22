Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя организатора госпереворота в Черногории

Черногория / fakty.ictv.ua

Владимира Попова, которого власти Черногории обвиняют в попытке организации государственного переворота, на самом деле зовут Владимир Моисеев и он сотрудник российской военной разведки ГРУ, сообщили в четверг, 22 ноября, расследовательские группы Bellingcat и The Insider.

Из материалов журналистского расследования следует, что 38-летний Моисеев после окончания Тюменского высшего военно-инженерного командного училища между 2006 и 2009 годом проходил подготовку в военной части 48427 в Москве, которая относится к спецназу ГРУ.

Свою вторую идентичность - Владимира Попова - он обрел в 2009 году и регулярно пользуется ею при путешествиях по Европе в качестве "фотожурналиста" и "агента по морскому страхованию". В основном его маршруты проходили по Балканам, Кавказу и Турции.Моисеев-Попов уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран. К примеру, в 2014 году в Молдавии, которая в тот момент готовилась подписать договор об ассоциации с Евросоюзом.

"По данным местных спецслужб, сотрудники ГРУ планировали организовать волнения в Молдавии по украинскому сценарию, опираясь на местные военизированные формирования, прошедшие подготовку в Ростове", - сообщается в материалах расследования.

Читайте такжеПремьер Черногории поражен примитивностью российского режимаВ октябре 2016 года Моисеев с документами на имя Попова отправился в Сербию, где, по данным спецслужб, шла подготовка переворота в Черногории. Именно тогда контрразведчикам, сообщает The Insider, удалось зафиксировать и сфотографировать момент встречи "Попова" с его коллегой из ГРУ Эдуардом Широковым, позднее идентифицированным как Эдуард Шишмаков.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Напомним, в Черногории арестовали около 20 человек в связи с подозрением в попытке государственного переворота в октябре прошлого года, большинство из них являются сербскими националистами. Также российские националисты планировали покушение на жизнь премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

В свою очередь в Кремле заявили, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему в Черногории.