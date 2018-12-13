Катастрофа на железной дороге в Турции: уточнено число жертв

В результате крушения поезда в Турции погибли девять человек, сообщили в Минтрансе страны / Reuters

В турецкой Анкаре в результате столкновения поездов погибли 9 человек, в частности, три машиниста.

В результате катастрофы на турецкой железной дороге пострадали 47 человек, пишет Анадолу со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры страны.

По данным главы Минтранса Мехмета Джахита Турхана, столкнулись пассажирский поезд и маневровый локомотив.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд попал в аварию, обрушился надземный пешеходный переход, погибли семь человек, в том числе машинист, а 46 — пострадали.