Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост журналиста

18 мая 2018, 18:13

Вован и Лексус позвонили от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Вован и Лексус позвонили от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили американскому журналисту Тому Рогану, который предложил на страницах издания Washington Examiner взорвать Крымский мост.

Пранкеры представились журналисту министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Издание РИА Новости опубликовало полную версию разговора.

Роган: Алло!
Лексус и Вован: Да, это министр иностранных дел Павел Климкин. Кто говорит?
Роган: Том Роган. Как ваши дела, господин министр?
Лексус и Вован: Ах, Том Роган. Хорошо. Добрый день, господин Роган. У меня все хорошо. А у вас?
Роган: Все хорошо. Спасибо!

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Лексус и Вован: Спасибо! Позвольте поблагодарить вас и ваше издание за чудесную статью, которая так понравилась нашему народу.
Роган: Я рад.
Лексус и Вован: [Смеется] Да, несомненно. От имени нашего президента, господина Порошенко, позвольте выразить благодарность за поддержку территориальной целостности нашей страны. Да, самое важное — это то, что вам удалось задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти.

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Роган: Да, знаете, я счел, что это нужно было сказать. И я только что направил дополнение к своей статье. Мне приятно слышать от вас эти слова, и, несомненно, в Кремле моей статьей не очень довольны, но если твои действия вызывают негодование в Кремле, то, значит, ты занимаешься правильным делом. Так что это хорошо.
Лексус и Вован: [Смеется] Да, я согласен. Вот почему они возбудили это сфабрикованное уголовное дело.
Роган: Да, и знаете, это единственное, что они могут сделать со своей стороны, но, конечно, есть люди – и вам это хорошо известно – которые совершали гораздо более худшие поступки. Меня это мало волнует. Я признателен вам за то, что и вы нашли время мне позвонить. Надеюсь, что, если вы будете в Вашингтоне, вы зайдете в редакцию Washington Examiner. Мой редактор, который сообщил мне, что русские начали доследственную проверку, поручил мне обратиться к вам с этой просьбой, когда вы в следующий раз будете в Вашингтоне. И им не нравится, когда им предъявляют факты, с которыми они не могут смириться. Я не хотел бы использовать ненормативную лексику в разговоре с министром иностранных дел Украины, но полагаю, что мы с вами придерживаемся общей точки зрения по данному вопросу. Мой отец раньше работал в Государственном департаменте США. Поэтому я с нетерпением жду возможности сообщить ему, что я говорил с вами. Он будет этому рад. Поэтому ему понравятся ваши слова. Он отправил мне смс: Бей этих рускких палками по животам. Эта фраза была популярна во времена 2-й мировой войны. (Американская идиома: давай утрем нос этим русским) Он шутил, но только отчасти.

Напомним, 15 мая, накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге.

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Позже российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на фотографии Путина, въезжающего на мост за рулем КамАЗа.

Не обошлось без курьезов. Так, российский Первый канал в своей трансляции с открытия Крымского моста заявил, что президент РФ превозошел Адольфа Гитлера.

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Россия Украина розыгрыш Владимир Путин Крымский мост пранкеры Том Роган Владимир Кузнецов Алексей Столяров
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