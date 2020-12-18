В России оценили, как преемники Меркель будут относиться к Северному потоку-2

В Москве полагают, что некоторые кандидаты агрессивно настроены против Кремля.
В России научный директор германо-российского форума Александр Рар высказал мнение, что возможные преемники канцлера Германии Ангелы Меркель к Северному потоку-2 и России будут относиться неоднозначно.
Как пишет Интерфакс, политолог озвучил имена трех потенциальных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза.
По словам эксперта, бывший глава фракции христианских демократов в бундестаге Фридрих Мерц и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рётген настроены на жесткую политику в отношении Москвы. Сторонником построения конструктивного диалога с Кремлем является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
"Если Рётген станет лидером партии и кандидатом в канцлеры, то это будет катастрофой в отношениях между Москвой и Берлином. Этот политик годами выступает с резкими и критическими заявлениями в адрес России", — пояснил Рар.
Читайте такжеВ Германии создают фонд для защиты Северного потока-2 – BildЭксперт подчеркивает, что Мерц настроен крайне негативно. Однако его позиция будет зависеть от курса администрации избранного президента США Джо Байдена. По словам политолога, он "евроатлантист до мозга костей" и в первую очередь займется отношениями с Вашингтоном.
"Лашет — самый удобный для Москвы из трех кандидатов (...). Когда он работал в Европейском парламенте и был председателем комитета по внешней политике, он активно интересовался идеей создания общего пространства от Лиссабона до Владивостока, участвовал во многих конференциях по вопросам российско-германских отношений", — отметил Рар.
Позиция США по Северному потоку-2
В территориальных водах Германии 11 декабря снова стартовал процесс строительства Северного потока-2. Год назад строительство было остановлено из-за американских санкций.
Сенат США вслед за Палатой представителей 11 декабря одобрил законопроект об оборонном бюджете государства на следующий год. Документ предусматривает санкции против российских газопроводов – Северный поток-2 и Турецкий поток.
Вашингтон призвал Германию наложить мораторий на строительство СП-2, однако в Бундестаге не признают американские санкции и считают, что даже несмотря на ограничения газопровод будет достроен.
Как заверил сенатор-республиканец Тед Круз, санкции против Северного потока-2 устроены таким образом, что в случае их запуска ввести газопровод в эксплуатацию будет невозможно.