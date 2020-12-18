В России оценили, как преемники Меркель будут относиться к Северному потоку-2

Строительство Северного потока-2 остановили после санкций со стороны США / Reuters

В России научный директор германо-российского форума Александр Рар высказал мнение, что возможные преемники канцлера Германии Ангелы Меркель к Северному потоку-2 и России будут относиться неоднозначно.

Как пишет Интерфакс, политолог озвучил имена трех потенциальных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза.

По словам эксперта, бывший глава фракции христианских демократов в бундестаге Фридрих Мерц и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рётген настроены на жесткую политику в отношении Москвы. Сторонником построения конструктивного диалога с Кремлем является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

"Если Рётген станет лидером партии и кандидатом в канцлеры, то это будет катастрофой в отношениях между Москвой и Берлином. Этот политик годами выступает с резкими и критическими заявлениями в адрес России", — пояснил Рар.

Читайте такжеВ Германии создают фонд для защиты Северного потока-2 – BildЭксперт подчеркивает, что Мерц настроен крайне негативно. Однако его позиция будет зависеть от курса администрации избранного президента США Джо Байдена. По словам политолога, он "евроатлантист до мозга костей" и в первую очередь займется отношениями с Вашингтоном.

"Лашет — самый удобный для Москвы из трех кандидатов (...). Когда он работал в Европейском парламенте и был председателем комитета по внешней политике, он активно интересовался идеей создания общего пространства от Лиссабона до Владивостока, участвовал во многих конференциях по вопросам российско-германских отношений", — отметил Рар.

Позиция США по Северному потоку-2