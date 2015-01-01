В России бывший милиционер признался, что убил более 50 человек — СМИ

Попкову предъявили обвинение еще по 47 убийствам.

Михаил Попков Скриншот видео с youtube.com

В России бывший милиционер из Ангарска Иркутской области Михаил Попков, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 22 женщин, признался в том, что лишил жизни 59 человек.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные источника в правоохранительных органах.

В то же время агентство, опираясь на сведения следственного управления СК РФ по региону, сообщило, что ему предъявлено обвинение еще по 47 убийствам.

"Эта информация следователем по особо важным делам Евгением Карчевским была озвучена на заседании суда (по продлению срока ареста Попкову — ред.)", — отметили в ведомстве.

По данным журналистов, приговор в отношении злоумышленника не вступил в силу, следствие расследует новое дело, в связи с чем тот продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО.

Напомним, Михаил Попков приговорен к пожизненному заключению в январе 2015 года. Убийства, в которых мужчина признан виновным, были совершены в 1994-2000 годах, а самого преступника поймали в 2012-м.