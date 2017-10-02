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Ярош рассказал, как зачистить Донбасс без масштабной операции

Сегодня, 11:55

Ярош напомнил слова сенатора о том, что войну на Донбассе можно завершить выведением российских военных из Украины.

Ярош
Дмитрий Ярош. pravda.com.ua
Военный конфликт на оккупированном Донбассе замораживать нельзя.

Об этом сообщил командующий Украинской Добровольческой Армией, нардеп Дмитрий Ярош в интервью "Апострофу".

"Нельзя замораживать конфликты. Все, что происходило по российскому сценарию — Карабах, Приднестровье, Осетия, Абхазия и так далее — всегда завершалось в пользу России. И приводило к полной дестабилизации тех стран, которые были втянуты в эти конфликты. Если говорить о конфликте между Арменией и Азербайджаном, то там перемирие все время нарушается, все время стреляют, все время есть "двухсотые" и "трехсотые". И уже сколько — десятки лет там все это тянется?

Россия же даже обсуждать не хочет вывод так называемых своих "миротворцев", а на самом деле — практически оккупационного контингента, который противопоставляется Молдове", — говорит Ярош.

Он также отметил, что кто-то из американских сенаторов недавно абсолютно правильно сказал: "Войну можно завершить не введением миротворцев, а выводом из Украины, c ее оккупированной части российских войск. Это бы решило вопрос на самом деле! А так, если миротворцы там будут присутствовать для того, чтобы законсервировать ситуацию просто-напросто, чтобы не было активных боевых действий, но ДНР-ЛНР будут себя там прекрасно чувствовать — такой вариант нам не подходит. Однозначно не подходит".

Напомним, ранее Ярош рассказал, в каком случае возможна победа над Россией

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