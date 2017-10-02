Ярош рассказал, как зачистить Донбасс без масштабной операции

Ярош напомнил слова сенатора о том, что войну на Донбассе можно завершить выведением российских военных из Украины.

Дмитрий Ярош. pravda.com.ua

Об этом сообщил командующий Украинской Добровольческой Армией, нардеп Дмитрий Ярош в интервью "Апострофу".

"Нельзя замораживать конфликты. Все, что происходило по российскому сценарию — Карабах, Приднестровье, Осетия, Абхазия и так далее — всегда завершалось в пользу России. И приводило к полной дестабилизации тех стран, которые были втянуты в эти конфликты. Если говорить о конфликте между Арменией и Азербайджаном, то там перемирие все время нарушается, все время стреляют, все время есть "двухсотые" и "трехсотые". И уже сколько — десятки лет там все это тянется?

Россия же даже обсуждать не хочет вывод так называемых своих "миротворцев", а на самом деле — практически оккупационного контингента, который противопоставляется Молдове", — говорит Ярош.

Он также отметил, что кто-то из американских сенаторов недавно абсолютно правильно сказал: "Войну можно завершить не введением миротворцев, а выводом из Украины, c ее оккупированной части российских войск. Это бы решило вопрос на самом деле! А так, если миротворцы там будут присутствовать для того, чтобы законсервировать ситуацию просто-напросто, чтобы не было активных боевых действий, но ДНР-ЛНР будут себя там прекрасно чувствовать — такой вариант нам не подходит. Однозначно не подходит".

Напомним, ранее Ярош рассказал, в каком случае возможна победа над Россией