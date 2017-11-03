Разбили голову. В полиции раскрыли подробности убийства депутата горсовета Северодонецка

Депутату горсовета Северодонецка Луганской области, председателю фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергею Самарскому разбили голову, его нашли мертвым в городе в ночь на пятницу — 3 ноября.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что тело политика было найдено в 00:30 возле дома №1 жилого комплекса "Мрия".

"2 ноября в 21:35 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение от жены депутата… Ирины Самарской о том, что в 18:05 она потеряла связь со своим мужем... Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужчиной в 17:20, когда он шел домой", — отмечается в сообщении.

Правоохранители начали поиски и обнаружили тело депутата с признаками насильственной смерти — у него была разбита голова. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты криминалисты.

Проводились первоочередные следственно-оперативные действия. Начато производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали чеченские добровольцы сил АТО Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в нашей стране и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

Фото: lg.npu.gov.ua