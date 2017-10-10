Vagabond Specter выпускает новый ЕР, записанный в перерывах между гастролями

Киевская инди-группа Vagabond Specter представляет ЕР Rushing & Burning. Альбом состоит из четырёх новых треков — "Chasing", "Gilian", "Driving Me" и "Legion.

Также в ЕР вошла альтернативная версия трека "Gilian" и концертная версия песни "Chasing", записанная музыкантами в 2016 году на разогреве у Garbage на их киевском концерте. Кстати, на этом же концерте Vagabond Specter подписали специально созданную гитару у Ширли Мэнсон и других участников группы. Деньги с продажи инструмента ушли в фонд "Таблеточки" на лечение детей.

Запись альбома проходила в течение четырёх месяцев на студиях музыкального партнерства Indie Wonderland. Продюсером и инженером записи выступил Юрий Смалиус при творческом благословении Пабло Спектра. После сведения фонограммы отправили в Лондон, на мастеринг-студию Metropolis. Смалиус рассказывает, что название альбома появилось не зря. Оно передаёт атмосферу, в которой проходила работа над релизом:

"Эти песни мы записывали, активно гастролируя. Нам удавалось попасть в Киев между несколькими концертами, потому мы сразу ехали в студию, чтобы успеть за пару дней записать часть материала. Тогда же мы шутили, что запись этого ЕР — это так же просто, как кататься на велосипеде, только он в огне и все кругом в огне… Ну, вы знаете этот анекдот. Так, собственно, и появилось название — Rushing & Burning".

Vagabond Specter появилась в 2015 году. Музыканты выпустили дебютный альбом "Mirrors" и несколько музыкальных клипов. Их видео "She's a bird" за первый месяц набрало 300 тысяч просмотров на YouTube. Летом 2017 года Vagabond Specter стали одной из самых фестивальных групп Украины. Они выступили на Atlas Weekend, "Файному місті", ИмпульсФесте и других крупных опен-эйрах страны

Анастасия Волокита