Киев обменял транзитный потенциал Украины на церковные вопросы

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

21 декабря 2018, 13:12

У властей остался год, чтобы оставить стране долю рынка.

северный поток
Северный и Южный потоки могут лишить Украину 3 млрд ежегодно

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) сократились до 47% от плановых объемов и составили 14,77 млрд кубометров. Это отличный маркер, который показывает нам, что главный партнер "Нафтогаза" – теплая зима. И как только погода вносит свои коррективы, запасы газа в наших ПХГ начинают улетучиваться так, как будто кто-то забыл закрыть уловный "вентиль" и начинаются акции "Прикрути!".

На самом деле, запасы газа в хранилищах, цена на газ для промышленности и населения, логистическая маржа – суть производные от двух простых показателей: добычи украинского газа и объемов транзита.

Что касается первого, то, несмотря на все реформаторские потуги, показатели газодобычи в Украине сократились. Основная риторика руководителей сводится при этом примерно к следующему: высокие цены на газ для населения нужны для наращивания показателей газа собственной добычи. Как показывает опыт, цены растут, а в добыче прирост наблюдается лишь за последний год, но он незначителен и явно неадекватен тем ресурсам, которые были влиты в "Нафтогаз" в виде "космических" цен на газ украинской добычи.

Читайте такжеУкраинцев зимой ждет принудительная акция "прикрути"Что касается транзита, то в настоящее время, ни правительство, ни руководство "Нафтогаза", не осознают всех рисков, которые могут в ближайшее время буквально помножить на ноль весь наш транзитный потенциал. Европа уже устала от неопределенности восточных транзитных маршрутов и перешла к системной диверсификации источников энергообеспечения. В ближайшие годы возможности ЕС по приемке сжиженного газа будут существенно расширены за счет модернизации и строительства новых терминалов по регазификации сжиженного газа (СПГ). Кроме того, уже на стадии завершения такие проекты как "Турецкий поток" и TANAP. И если взять совокупные параметры указанных выше альтернативных маршрутов по поставкам природного газа на рынок ЕС, то они сопоставимы или даже в перспективе превышают влияние на параметры нашего транзита "Северного потока-2". Но если в отношении последнего, наши политики говорят чуть ли не во сне, то относительно иных направлений транзитного европейского хеджирования – просто набрали в рот воды и даже умудряются присутствовать на торжественных мероприятиях "по случаю", как это был с открытием проекта поставок на рынок ЕС каспийского газа.

Совсем недавно президенты Турции и РФ торжественно завершили прокладку подводной части "Турецкого потока", по которому российский газ пойдет в Турцию и южные страны Европы. Украина при этом, не высказала даже традиционную в таком случае "озабоченность". Получается, Киев банально обменял "Южный поток" на турецкое "участие" в церковных вопросах. Почему руководство нашей страны не оказало на строительство "Турецкого потока" такого же давления как на его "северный" аналог – вопрос риторический.

Турецкий президент Эрдоган уже заявил, что его страна в ближайшее время превратится в новый газовый хаб для Южной Европы. Турция потребляет ежегодно примерно 25 млрд кубометров российского газа и эти объемы закроет строящийся "Турецкий поток" с плановой мощность в более чем 30 млрд кубов. Это вдобавок к "Голубому потоку" (16 млрд) и без учета перспектив запуска нового каспийского газового маршрута, так называемого "Южного газового коридора" с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. После завершения строительства TANAP страны ЕС смогут получать дополнительно 10 млрд кубометров каспийского газа, а с учетом перспективы расширения пропускной способности этого альтернативного направления - до 30 млрд. Данный газопровод сможет закрыть потребности в энергоресурсах Румынии, Болгарии, Сербии, Греции и частично Италии. В сухом остатке – открытие южных транзитных маршрутов (Турецкий поток и TANAP) приведет к потере транзитной выручки украинской ГТС в размере от $300 млн до $1 млрд в год.

Великобритания и Польша вскоре перейдут на потребление сжиженного газа с помощью морских терминалов по приемке СПГ. Эту стратегию уже давно реализует и Литва. К 2020-му может быть завершен и "Северный поток-2", который перехватит из нашей трубы более 50 млрд кубометров и практически закроет потребности Германии, которая частично разбавит эту зависимость американским СПГ для чего также планирует построить свой терминал.

Читайте такжеЕвропа отказалась покупать украинскую ГТСКлючевая проблема здесь заключена в том, что наши чиновники не понимают или делают вид что не понимают, лежащую на поверхности стратагему: любой транзитный коридор для нас – это потеря транзитной маржи и снижение логистического потенциала. В денежном эквиваленте – минус $3 млрд, получаемых за транзит газа или более 2% ВВП. Что касается газовых хабов, то сейчас идет процесс их создания в Польше (для Центральной Европы) и в Турции (для Балкан). После их ввода в эксплуатацию частично утратит рыночную востребованность и уникальная система украинских подземных хранилищ газа (8% мировых мощностей и 23% европейских).

Чисто теоретически у нас еще есть примерно год для того, что бы провести анбандлинг, то есть разделение "Нафтогаза" на несколько независимых структур по добыче, транзиту, хранению и продаже природного газа, принять закон и нормативную базу для создания глобального восточноевропейского газового хаба, провести все необходимые мероприятия по его запуску, установить справедливые цены на газ украинской добычи, загрузить свои подземные хранилища не на 47%, а на 100%, создать совместно с ЕС консорциум по управлению нашей газотранспортной системой. То есть сформировать тот экономический конкурентный инструментарий, который "задушит" своим рыночным преимуществом "южные" и "северные" потоки вместе взятые, включая и дорогостоящую транспортировку СПГ в морские терминалы. Вот только в нынешней парадигме, когда из окон "Укргаздобычи" во время обысков выпадают пачки с "кэшем", подобные радужные мечты выглядят как сказка о волшебном королевстве, где "жили долго и счастливо". У нас же пока получается "несчастливо", а единственный "плюс" - "недолго".

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Нафтогаз Турецкий поток Укргаздобыча Северный поток-2 СПГ Алексей Кущ
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