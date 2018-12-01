Последствия военного положения: сколько россиян уже не смогли попасть в Украину

В Украину не пропустили 99 россиян, сообщили в Госпогранслужбе / УНИАН

В Украину с начала введения запрета на въезд в страну мужчинам-гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет не пропустили 99 россиян.

После начала работы запрета на въезд украинскую границу пересекли более 780 граждан России, рассказал в эфире телеканала "112 Украина" представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Подавляющее большинство из них (непропущенных в Украину россиян — Ред.) не могли подтвердить цель своей поездки, часть из них не имела соответствующих документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, кто превысил срок пребывания в нашем государстве", — заявил собеседник.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

В пятницу, 30 ноября, появилась информация, что в связи с введенным в украинском государстве военным положением власти решили закрыть въезд в страну для мужчин с гражданством России, которым от 16 до 60 лет. Некоторые из мужчин-россиян в этом возрасте смогут попасть в Украину.