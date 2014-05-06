Москаль назвал три версии того, кто мог расстрелять милицию возле Майдана

6 мая 2014, 16:40

Стрелять могли переодетые в майдановцев провокаторы силовиков.

Горящий Майдан Независимости

Глава Временной следственной комиссии по расследованию преступлений правохранителей, связанных с Евромайданом, Геннадий Москаль назвал три версии стрельбы по правоохранителям в центре Киева во время противостояния 18-20 февраля.

Об этом он рассказал на заседании ВСК, сообщает УНИАН.

Москаль отметил, что по милиционерам могли вести огонь представители агентуры МВД или представители агентуры СБУ. Кроме того, возможно, что по милиционерам стреляли представители общественных организаций, не подконтрольных политическим силам на Майдане и которыми могли руководить со стороны силовиков.

Последнюю версию Москаль считает наиболее вероятной: "Наиболее вероятно, что там действовала агентура, завербованная СБУ, из общественных организаций и политических партий. Эти люди были переодеты в майдановцев и вели огонь со стороны Майдана. К тому же, первый выстрел 20 февраля был произведен по правоохранителям со стороны Майдана Независимости".

В свою очередь, заместитель руководителя киевского "Беркута" Николай Тягнирядно считает, что по нему и его коллегах вели огонь наемники из снайперского оружия, которые стреляли как с Майдана Независимости, так и с прилегающих к нему зданий, например, с гостиницы "Украина".

Ранее "Главред" сообщал, что, по словам Москаля, протестующих на Майдане расстреливали силовики из СБУ и МВД.

Справка. Москаль возглавляет ВСК по расследованию противоправных деяний правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательства на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста в Украине в ноябре-феврале 2013-2014 годов.

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