От субботы до субботы. Отсчет Порошенко, встречи с Путиным и Обамой, страх России перед судом

Петр Порошенко ярким выступлением на церемонии инаугурации начал отсчет президентской каденции. Правительство Арсения Яценюка отпраздновало свой первый юбилей. Верховная Рада пребывает в поисках рецепта продления жизни нынешнего депутатского созыва.



Пятый украинский президент вступал в свои права жарким днем, что и привело к казусу: во время прохождения рядом с ним главы государства потерял равновесие и выронил карабин солдат почетного караула. Но вряд ли грохнувшееся оземь оружие является плохим знаком для Петра Алексеевича, уверенно заявившего в своей инаугурационной речи, что он не хочет войны и не стремится к мести. Порошенко предложил мирный план для Донбасса, включающий разоружение сепаратистов, амнистию для тех, кто не совершил преступлений, и проведение местных выборов. В масштабах страны у гаранта Конституции не меньше устремлений – война коррупции, сохранение парламентско-президентской республики, усиление армии и спецслужб. Инаугурационная речь нового президента неоднократно прерывалась овацией парламентариев.



Эта реакция законодателей выглядит весьма странной на фоне президентского заявления о несоответствии нынешнего состава Верховной Рады общественным отношениям в Украине. Порошенко – слишком опытный политик, чтобы не знать, что вокруг новоизбранного президента легко собирается парламентское большинство, но именно чутье должно подсказать, насколько губительным для него может стать удобный на первый взгляд парламентский пластилин. Слуги народа успели до инаугурации отправить на свидание с Фемидой энергично противопоставлявшего себя всему украинскому Олега Царева и начать переговоры о переформатировании большинства. Этому, скорее всего, не будет способствовать выход 23 парламентариев из фракции "регионалов", но вряд ли Порошенко согласится принять возведенную в степень лояльность законодателей. Интересно будет понаблюдать за фракцией "УДАР", перешедшей в оперативное управление Виталия Ковальчука после перехода лидера партии на работу столичным мэром. Еще одна интрига, способная выплеснуться за пределы парламента, – анонсированное Юлией Тимошенко переформатирование "Батькивщины".



Стоит подчеркнуть, что еще до официального вступления в должность Порошенко энергично пообщался с представителями мировой элиты. По его собственному утверждению, на побережье Нормандии он заявил Владимиру Путину, что Крым есть и будет украинским, получил заверения в помощи от Барака Обамы и Ангелы Меркель, конструктивно пообщался с Брониславом Коморовским. Пятый украинский президент, отлично владеющий английским, определенно не намерен тушеваться среди более опытных лидеров государств. Осталось конвертировать эту уверенность в восстановление внешнеполитических позиций Украины, заметно пошатнувшихся в последнее время.



Украина и Россия не только обмениваются дипломатическими ударами из-за активного и неприкрытого вмешательства РФ в события на Донбассе, но и ведут переговоры о цене и условиях поставок газа. В отличие от других вопросов, интересующих Киев, ЕС сразу обозначил свой интерес в том, чтобы "Газпром" и "Нафтогаз Украины" как можно скорее договорились и обеспечили энергетическую безопасность Европы. Единственной договоренностью на сегодня можно назвать согласие на продолжение переговоров. Российская сторона панически боится обращений своих партнеров в Стокгольмский арбитраж, поэтому готова идти на определенные уступки.



Усиление украинской позиции в газовом вопросе – одного из важных достижений правительства Арсения Яценюка за 100 дней работы. Возобновления кредитования нашей страны МВФ экономика пока не ощутила, а 10 миллиардов гривен, потраченных на усиление обороноспособности, – далеко не окончательная плата за безопасность Украины.

Впрочем, к самому Арсению Петровичу, уверяющему, что правительство, парламент и президент будут работать как одна команда, практически нет претензий. Зато его команде, судя по всему, предстоят масштабные ротации, как и положено "правительству камикадзе".