В штабе АТО назвали "горячее" направление на Донбассе

В четверг, 21 января, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до вечера боевики 16 раз обстреляли позиции силовиков, чаще всего они применяли оружие на Донецком направлении.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак террористов на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.

"Противник вел прицельный огонь по нашим позициям возле Новоселовки и Новгородского из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и БМП", — отметили военнослужащие.

По их данным, в районе Троицкого, Песок и Опытного по опорным пунктам силовиков наемники стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Недалеко от Марьинки работал вражеский снайпер", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України