Военный эксперт подловил на лжи Генштаб: завышает число оккупантов на Донбассе

23 ноября 2015 в эфире "Радио Свобода" спикер Генерального штаба Владислав Селезнев сообщил о том, что на Донбассе находятся 9 тыс. российских солдат. Еще 35 тыс. местных наемников и маргиналов.

Таким образом, общее количество пророссийских боевиков и российских военных на Донбассе составляет 44 тыс.

21 декабря 2015 в эфире телеканала "112 Украина" начальник управления ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том, что по данным "которые есть в ГУР, кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на территории Донецкой и Луганской областей, мы начисляем около 7 тысяч 700. Это те, которые непосредственно входят в состав ВС РФ".

При этом он уточнил, что это количество существенно не увеличивалось, оно остается постоянным, а передислокация, усиление, особенно в первом эшелоне, увеличивается в первом и втором армейских корпусах ВС РФ.

Аналитическим отделом ГИ "Правое Дело" из открытых источников и по оперативной информации непосредственно с места событий, временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, была проверена информация об общем количестве боевиков и российских военных.

5 февраля 2016 в эфире телеканала "Майдан-ТВ", я, как сопредседатель ГИ "Права справа", на основании информации предоставленных мне аналитическим отделом организации, зявил о том, что информация Генштаба ВСУ об общем количестве боевиков и российских войск на временно оккупированных территориях Донбасса не соответствует действительности. Информация о наличии на Востоке Украины 44 тысяч общего количества боевиков и российских военных подается с целью создания искусственного напряжения в украинском обществе.