Во Франции российские фанаты снова устроили драку с англичанами

Инцидент произошел возле центрального железнодорожного вокзала в северной части Лилля.
Небольшие группы российских и английских болельщиков устроили потасовку во французском Лилле.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что инцидент произошел возле центрального железнодорожного вокзала в северной части города.
Как сообщили фотокорреспонденты Reuters, небольшая группа россиян появилась перед баром, где сидели английские болельщики, и "спровоцировала" их. Англичане в ответ начали кидать стулья, но ситуация начала нормализовываться к приезду полиции.
Как сообщил репортер Sky Sports Каве Солекол в Twitter, два российских болельщика были арестованы.
"Already restless in Lille..." pic.twitter.com/63CoqAsWIG (via @PimSedeeRTL) #EURO2016— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 червня 2016 р.
Напомним, российский министр Мутко заявил, что драки на стадионе в Марселе не "не было", а Россия — цивилизованная страна.