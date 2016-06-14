Во Франции российские фанаты снова устроили драку с англичанами

Небольшие группы российских и английских болельщиков устроили потасовку во французском Лилле.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел возле центрального железнодорожного вокзала в северной части города.

Как сообщили фотокорреспонденты Reuters, небольшая группа россиян появилась перед баром, где сидели английские болельщики, и "спровоцировала" их. Англичане в ответ начали кидать стулья, но ситуация начала нормализовываться к приезду полиции.

Как сообщил репортер Sky Sports Каве Солекол в Twitter, два российских болельщика были арестованы.





Напомним, российский министр Мутко заявил, что драки на стадионе в Марселе не "не было", а Россия — цивилизованная страна.